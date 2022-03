Real-PSG : l'UEFA va visionner les images du pétage de plomb d'Al-Khelaïfi

Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est incliné 3 à 1 face au Real Madrid. Une défaite et une élimination que les Franciliens ont très mal vécu. Après la rencontre, le président Nasser Al-Khelaïfi a piqué une colère noire, lui qui a voulu s'expliquer avec les arbitres puisqu'il estime que Karim Benzema avait fait faute sur Gianluigi Donnarumma sur le premier but madrilène. Le président et Leonardo, le directeur sportif, auraient mis des coups visiblement dans des portes avant d'être calmés par la police.

Une scène qui a été filmée par un membre du staff, menacé par Al-Khelaïfi qui lui aurait dit : «je vais te tuer». Leonardo aurait ensuite exigé les images. Marca explique à présent que ces images ont été transmises à l'UEFA qui va les étudier. Les sanctions pourraient être très lourdes pour le Paris Saint-Germain, qui a perdu plus qu'un match hier.