Manchester United a tranché pour Mason Greenwood

La suite après cette publicité

Voilà presque un an et demi que Mason Greenwood n’a plus foulé un terrain de football. Relaxé par la justice britannique mais toujours visé par une enquête menée par Manchester United, l’international anglais pourrait voir sa situation se décanter dans les prochaines semaines. Ce vendredi, le Daiy Mail révèle que le club aurait tranché à son sujet.

Selon le tabloïd, les dirigeants mancuniens auraient en effet pris la décision de céder Greenwood sous la forme d’un prêt d’un an. En l’état actuel des choses, les options les plus probables seraient l’Espagne, la Turquie et l’Italie, où la Juventus semblait disposée à relancer le joueur de 21 ans ces dernières semaines. The Sun ajoute qu’il y aurait en revanche très peu de chances de voir Greenwood rebondir dans un club anglais.

À lire

PSG : Nasser Al-Khelaïfi impliqué dans le rachat de Manchester United