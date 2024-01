Nantes pousse fort pour Massadio Haïdara !

L’OM veut Quentin Merlin et la réciproque est vraie. Mais pour libérer l’international espoir nantais, le FC Nantes se doit de lui trouver un successeur. Si les Canaris ont bouclé l’arrivée de Kelvin Amian sur le flanc droit de la défense comme nous l’avons révélé hier, ils s’activent en parallèle sur la piste Massadio Haïdara comme révélé également dans nos colonnes hier. L’ancien joueur de Newcastle, très apprécié par ailleurs à Lens, n’avait pas prévu de quitter le Nord cet hiver. De son côté, le club coaché par Franck Haise n’avait pas anticipé une offensive nantaise cet hiver. Pour l’instant, les deux parties sont encore loin d’un accord.

Le latéral gauche lensois, cadre du vestiaire du RCL (14 apparitions toutes compétitions confondues dont 4 en Ligue des Champions) était présent à l’entraînement ce matin à la Gaillette. Reste que selon nos informations, Nantes pousse fort pour tenter d’arracher l’international malien de 31 ans sous contrat avec Lens jusqu’en juin 2025. C’est à cette seule condition que Quentin Merlin pourra rejoindre l’OM (en parallèle, Marseille travaille sur Nuno Tavares) et donc que Jocelyn Gourvennec puisse disposer de deux éléments d’expérience sur les flancs de sa défense. On devrait en savoir plus sur ce dossier dans les prochaines heures…