Fenerbahçe : l’incroyable retour en forme de Cengiz Ünder !

Passé par l’Olympique de Marseille pendant deux années de 2021 jusqu’à l’été dernier, Cengiz Ünder (26 ans) a laissé des souvenirs contrastés. Auteur de belles fulgurances, il laisse un bilan mitigé (18 buts et 12 offrandes en 93 matches) même si l’appréciation finale reste plus positive que négative. Vendu pour 15 millions d’euros à Fenerbahçe, il était l’un des gros coups d’un mercato XXL (Edin Dzeko, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic …) réalisé par le club turc.

Alors que Fenerbahçe brille et se retrouve dans une lutte incroyable avec Galatasaray (les deux clubs sont en tête avec le même nombre de points, +34 de différence pour Fenerbahçe contre +26 pour Galatasaray), Cengiz Ünder n’est pourtant pas un acteur majeur de cette dynamique incroyable. Si Edin Dzeko (17 buts et 7 offrandes en 23 matches), Sebastian Szymanski (11 buts et 11 offrandes en 30 matches), Dusan Tadic (11 buts et 8 offrandes en 30 matches) et İrfan Can Kahveci (10 buts et 7 offrandes en 28 matches) ont crevé l’écran et forment un quatuor offensif de feu, Cengiz Ünder n’est pas dans l’équation. L’ancien de l’AS Roma et Leicester ne compte que 5 buts et 2 passes décisives en 15 matches et un temps de jeu de 454 minutes, soit une moyenne de 30 minutes disputées par match.

Un quadruplé qui va lui faire du bien

Un bilan assez décevant pour le moment, mais qui trouve des explications plutôt rassurantes pour le joueur. Longuement blessé en début de saison pour une rupture du muscle de la cuisse, il aura connu une longue indisponibilité entrecoupée par de courtes apparitions qui témoignent de sa difficulté à récupérer entre fin septembre et début décembre. Trois mois de galère qui sont en train de laisser place à un retour au premier plan salutaire pour le joueur. Contre Kayserispor le 20 décembre dernier, il s’est distingué avec un but et une offrande lors d’une victoire 4-3. Ce dimanche contre la lanterne rouge Istanbulspor, il a livré un match qui va lui redonner confiance.

De nouveau titulaire, il a inscrit tout simplement 4 buts lors d’une victoire 5-1. Un premier quadruplé en carrière qui va lui faire beaucoup de bien. «J’ai réussi un triplé pour la première fois de ma carrière. Je suis fier, je suis heureux. Je travaille très bien et j’ai été récompensé par 4 buts. Je suis content de ma performance […] J’ai beaucoup aimé le 1er et le 3e buts. Mon premier but était très similaire à ceux que j’ai marqués contre l’Inter et Frosinone alors que je jouais à Rome» a-t-il lâché après la rencontre. Absent des deux derniers rassemblements de la Turquie pour blessure, il retrouve ses sensations idéalement à six mois de l’Euro qu’il voudra disputer avec son pays.