Peterborough - Manchester City : les compositions officielles

1/8e de finale de Emirates FA Cup ce soir entre Peterborough et Manchester City (Match à suivre en direct commenté sur FM à 20h15). Rencontre à priori déséquilibrée entre le champion d’Angleterre en titre et actuel 1er de Premier League et le dernier de Championship (2e division anglaise). Comme depuis 3 ans maintenant, les hommes de Pep Guardiola veulent se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup. Les joueurs de Peterborough eux, n’ont rien à perdre et tenteront de créer l’exploit.

Encore en lice en Ligue des champions, Manchester City va quasiment jouer tous les trois jours jusqu’à la fin de la saison. Heureusement pour Guardiola, les Skyblues possèdent un effectif pléthorique qui permet au tacticien espagnol de faire tourner et de donner du temps de jeu à tout le monde comme à Nathan Aké en défense ou au vétéran Fernandinho au milieu. Devant la triplette est composée de Grealish, Mahrez et Gabi Jesus. Darren Ferguson lui, reste davantage sur du classique et son système préférentiel en 3-4-3 (5-2-3).

Les compositions d'équipe :

Peterborough : Benda - Knight, Edwards, Kent - Fuchs, Grant, Jones, Coulson - Szmodics, Ward, Poku

Manchester City : Ederson - Cancelo, Dias, Ake, Zinchenko - Fernandinho, Gundogan, Foden - Grealish, Mahrez, Jesus