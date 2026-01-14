Angers : Sidiki Chérif veut aller à Crystal Palace

Angers va perdre sa pépite Sidiki Chérif, ce qui était anticipé par l’entraîneur Alexandre Dujeux. Reste à savoir où le jeune attaquant de 19 ans va atterrir. Et comme le rapporte Sky Sports, son choix s’est arrêté sur Crystal Palace, la formation londonienne qui est à la 13e place de la Premier League et où évolue le Français Jean-Philippe Mateta.

Chérif a fait part à son club de sa volonté de rallier Crystal Palace, et selon RMC, un accord existe déjà sur les contours d’un contrat longue durée. Par contre, les Eagles n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente avec Angers, qui espère récupérer 25 M€ sur cette vente. Un prix jugé encore excessif par le club londonien selon Sky Sports.