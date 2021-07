Euro 2020, Angleterre : le coup de gueule du prince William contre les actes racistes

Alors que l'Angleterre pleure encore sa défaite contre l'Italie en finale de l'Euro (1-1, 3-2 aux tirs au but), les trois tireurs qui ont manqué leur tentative, à savoir Marcus Rashford, Jadon Sancho et Buyako Saka ont été victimes d'insultes racistes. Le dernier a même vu son club d'Arsenal prendre sa défense dans un communiqué. L'UEFA avait également pris position pour condamner ces actes qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Via son compte twitter, le Prince William a fermement condamné les propos racistes qui ont été tenus contre les trois joueurs anglais : «je suis écœuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match de dimanche soir. Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux. Cela doit cesser maintenant. Toutes les personnes concernées devraient être tenues responsables.»

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W