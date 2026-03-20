L’étonnant maillot extérieur de l’Argentine pour le Mondial 2026 !

Dans la foulée de la révélation mondiale de nombreux maillots extérieur du Mondial 2026 orchestrée à Los Angeles, adidas a officiellement levé le voile sur le maillot extérieur de l’Argentine pour la prochaine Coupe du Monde. Cette sortie, qui s’inscrit dans la collection célébrant le retour du logo Trèfle absent depuis 36 ans, propose une esthétique radicalement différente et profondément artistique. Le design puise directement son inspiration dans le riche héritage artistique de l’Argentine, transformant la tunique noire en une toile pour des motifs traditionnels.

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Le maillot arbore un motif graphique bleu tourbillonnant distinctif, créant un contraste saisissant sur une base noire. Des touches de blanc viennent sublimer des lignes stylisées, des volutes florales complexes et des plantes grimpantes, donnant vie au design et conférant à l’ensemble un aspect dynamique et sophistiqué. Ce design rend un vibrant hommage à la culture footballistique des années 90, imaginée pour répondre aux exigences des athlètes d’aujourd’hui, et conçue avec fierté pour la communauté d’athlètes et de supporters qui les porteront. Comme pour les autres nations majeures présentées précédemment, adidas a intégré des références subtiles à l’identité nationale argentine. Gravé à l’arrière du col, un motif « Argentina » personnalisé trône fièrement devant le Sol de Mayo (le Soleil de mai), l’emblème solaire national, scellant l’appartenance de cette pièce à la nation sud-américaine. Ce maillot présenté notamment par la star mondiale Lionel Messi risque de connaître un sacré succès lors du Mondial 2026.

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