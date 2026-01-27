L’OM prête Neal Maupay au Séville FC

Une semaine avant la fin du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille n’a pas encore terminé son mercato. Le club phocéen a réalisé de très beaux coups en s’offrant Quinten Timber et surtout Ethan Nwaneri, déjà buteur contre le RC Lens le week-end dernier, et en prolongeant sa pépite Tadjidine Mmadi. Mais avant d’avancer sur d’autres renforts, la direction devait aussi penser à dégraisser. Et parmi les prétendants au départ, Neal Maupay a longtemps été cité pour quitter la Canebière cet hiver.

Prêté à l’Olympique de Marseille pour une durée d’un an, avec obligation d’achat durant l’été 2024, l’attaquant de 29 ans avait perdu sa place dans la hiérarchie de Roberto De Zerbi depuis le début de l’exercice 2025-2026. Neal Maupay n’avait joué que trois petits matches depuis l’entame de la saison, dont 2 en Coupe de France, où il avait marqué son unique but contre Bayeux (1/16es de finale). Il fallait donc lui trouver une porte de sortie afin de lui permettre de se relancer et de réduire l’effectif.

Neal Maupay va découvrir un nouveau Championnat

Associé à plusieurs clubs européens, dont Lille mais aussi le Paris FC en Ligue 1, Neal Maupay était surtout suivi de près par le Séville FC, comme nous vous l’avions révélé. Le club andalou a devancé la concurrence et a obtenu le prêt avec option d’achat du buteur : « Le FC Séville et l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord pour le prêt de l’attaquant franco-argentin Neal Maupay jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat », ont indiqué les pensionnaires du Stade Sanchez-Pizjuán dans leur communiqué.

Le club espagnol, dans le ventre mou du classement de La Liga, avait besoin d’un renfort offensif afin de s’éloigner définitivement de la zone rouge et appréciait le profil du buteur français. Les négociations ont longtemps coincé, puisque l’OM voulait un transfert définitif. Finalement, la poire a été coupée en deux avec ce prêt assorti à une option d’achat. De son côté, Maupay, passé par la Premier League à Everton, Brighton et Brentford, va découvrir un nouveau championnat et devra rapidement s’y adapter pour relancer sa carrière.