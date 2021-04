LdC, Chelsea : N’Golo Kanté élu homme du match

La suite après cette publicité

Auteur d’une excellente prestation face au Real Madrid hier soir, N’Golo Kanté a été élu homme du match par l’UEFA, ainsi que par notre rédaction.

Le milieu de terrain de Chelsea a reçu son trophée après le coup de sifflet final de ce match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Les Blues auront de nouveau besoin que l’international français soit à ce niveau-là s’ils souhaitent accéder à la finale de la LDC.

🇫🇷 Spectacular in attack and defence! N'Golo Kanté takes the plaudits after a brilliant display in Madrid for Chelsea 🥇



👉 You can vote for @nglkante to win the Player of the Week prize tomorrow when the poll opens...#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/sDe1Rb2jUg