Proche de la retraite à 19 ans et menacé par la mafia, l’incroyable revanche de Mohamed Ihattaren !

Annoncé rapidement comme un prodige du football, Mohamed Ihattaren avait explosé de tout son talent à 17 ans en devenant un cadre du PSV Eindhoven lors de l’exercice 2019/2020 (33 matches disputés pour sept buts et neuf passes décisives). Une précocité incroyable pour ce milieu offensif aux grandes qualités techniques qui était censé être le nouveau prodige du football néerlandais. Oui mais voilà, le destin est parfois semé d’embuches et malheureusement pour lui, Mohamed Ihattaren va subir la situation de plein fouet. Fin 2019, son père Mostapha décède et la carrière du natif d’Utrecht ne sera jamais la même. Après une saison 2020/2021 marquée par de grosses tensions avec son coach Roger Schmidt et qui nécessitera l’intervention de son agent Mino Raiola, il va partir au clash avec le club néerlandais pour débarquer à la Juventus. Le club italien ne pouvant pas lui offrir du temps de jeu, il est allé à la Sampdoria avec cinq kilos en trop et sera bien plus présent dans les soirées de Monaco et Milan que sur les terrains avec le club de Gênes (0 minute disputée). [Ne laissant aucune nouvelle]((https://www.footmercato.net/a7829752126032813018-psv-juventus-sampdoria-lincroyable-gachis-mohamed-ihattaren-desormais-porte-disparu), il a vu son prêt être rompu et sa situation était plus floue que jamais avec la possibilité d’une retraite à seulement 19 ans.

Relancé par l’Ajax Amsterdam sous l’impulsion du directeur sportif de l’époque Marc Overmars, Mohamed Ihattaren arrivait en méforme totale avec 15 kilos en trop. Cependant, il allait disputer 5 matches avec la réserve où il allait inscrire 4 buts et délivrer 2 passes décisives. De quoi lui offrir les portes de l’équipe première pour la finale de la Coupe des Pays-Bas 2022 le 17 avril 2022 perdu 2-1 contre … son club formateur du PSV Eindhoven. Alors qu’il prenait part à la pré-saison de l’exercice 2022/2023 avec l’équipe première, Mohamed Ihattaren n’a finalement pas pu s’inscrire dans l’équipe. Sa vie a été menacée après sa relation avec l’influenceuse Yasmine Driouech dont la famille — qui serait liée à la Mocro Maffia, une organisation mafieuse sévissant en Belgique et aux Pays-Bas — n’a pas apprécié leur union. Sa Porsche Panamera avait été retrouvée carbonisée dans les semaines qui suivaient. Arrêté par la police, sous fond de violences conjugales après une plainte de sa compagne, il a vu sa maison être saisie pour impayés. Libéré de son prêt le 31 décembre 2022 par l’Ajax Amsterdam qui en avait marre, Mohamed Ihattaren ne retrouvera pas la Juventus pour autant qui cassera son contrat le 28 juillet 2023.

Un grand club et la sélection à la fin ?

Profitant de cette fin de contrat pour signer en Turquie à Samsunspor, il quittera l’équipe après 5 jours. En décembre qui suivait, il allait tenter sa chance du côté du Slavia Prague mais n’y restait que quatre mois avant d’être libéré en mars 2024 pour des problèmes de comportement sans jouer avec l’équipe première. Après six nouveaux mois sans club, on pensait alors la carrière de Mohamed Ihattaren en train de prendre une fin funeste, mais le RKC Waalwijk est passé par là. Rejoignant le club néerlandais en septembre et s’inscrivant doucement dans la rotation, Mohamed Ihattaren rencontrait des premières semaines peu évidentes où il devait s’acclimater et retrouver le rythme. Buteur pour la première fois le 29 novembre dernier contre Heerenveen (1-1), il a depuis retrouvé sa marche vers l’avant. Auteur de 3 buts et 3 offrandes sur les 9 derniers matches de son équipe, il est devenu le patron de sa formation qui sort d’une série impressionnante avec des victoires contre Willem II (2-0), Almere (4-1) et Breda (5-0). À chaque fois décisif sur ces matches, Mohamed Ihattaren semble sur la bonne voie.

Alors que son club est revenu à trois points du barragiste, le Sparta Rotterdam, et à sept unités de Groningue, premier non relégable, Mohamed Ihattaren brille individuellement comme l’a souligné son coach Henk Fraser dans l’émission Goedemorgen Eredivisie : «il est vraiment spécial. Certaines choses sont tellement brillantes qu’on ne voit même pas ce moment depuis le banc. Cela montre à quel point il est spécial. Oui, oui, certainement. Je pense qu’il peut et doit appartenir à cette catégorie (celle d’un Memphis Depay ndlr). Mais c’est à lui de décider.» Pour le moment, il le démontre avec son impact. Dans les 7 plus grands championnats européens, il est celui qui réalise le plus d’actions offensives réussies par matches avec 7,12 et devance Florian Wirtz (7,02) et Jamal Musiala (5,84). S’il faut pondérer ces chiffres, ils témoignent que Mohamed Ihattaren est loin d’être fini pour le football et qu’il peut retrouver une vraie dynamique de carrière.

Au micro d’ESPN, le joueur s’était d’ailleurs confié sur son renouveau en septembre dernier : «je n’ai pas seulement l’air en forme, je suis en forme. J’ai eu une bonne conversation avec Mo Allach et l’entraîneur Henk Fraser. Ils me donnent l’opportunité de me développer. Je suis très heureux d’avoir eu cette opportunité. J’ai travaillé sur moi-même. Il y a une tendance à la hausse. À l’Ajax, j’ai également dû travailler sur ma condition physique, mais d’autres choses ont joué un rôle. Je n’ai pas accepté la vérité et les avertissements de mon entourage. J’ai versé une larme en revenant sur le terrain d’entraînement ce matin. Ça m’a vraiment manqué. Je n’ai pas besoin de faire mes preuves auprès des autres, juste envers moi-même. Mais quand il s’agit de jouer au football, j’y crois.» Des propos qui ont trouvé un écho dans les performances de Mohamed Ihattaren depuis plusieurs mois. D’ailleurs en septembre dernier, son psychologue Bram Bakker le voyait revenir en sélection en six mois et le joueur avait déclaré ceci : « Il n’a pas menti, n’est-ce pas ?» Maintenant l’avenir s’offre à lui comme il l’a expliqué à Het Parool : «tant que j’y crois moi-même, cela me suffit. Et j’y crois. Sinon, je ne reviendrais pas. Si nous revenons, nous reviendrons pour le plus haut niveau possible. Et cela se fera dans un grand club et dans l’équipe nationale néerlandaise ou marocaine.» S’il reste toujours aussi incertain, l’avenir de Mohamed Ihattaren peut toujours se transformer en conte de fées.