Arsenal - Liverpool : les compositions sont là

Les 32e de finale de la FA Cup se poursuivent ce dimanche avec un choc entre Arsenal et Liverpool. A domicile, les Gunners optent pour un 4-3-3 avec Aaron Ramsdale dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Jakub Kiwior. Jorginho est placé en sentinelle auprès de Declan Rice et Martin Odegaard. Seul en pointe, Kai Havertz peut compter sur Bukayo Saka et Reiss Nelson dans les couloirs.

De leur côté, les Reds s’organisent dans un 4-3-3 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Jarell Quansah et Joe Gomez. Curtis Jones, Cody Gakpo et Alexis MacAllister se retrouvent dans l’entrejeu. Harvey Elliott et Luis Diaz accompagnent Darwin Nunez en attaque.

Les compositions

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Rice, Jorginho, Odegaard - Saka, Havertz, Nelson

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Quansah, Gomez - Gakpo, MacAllister, Jones - Elliott, Nunez, Diaz