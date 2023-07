Naples : Victor Osimhen prévient déjà ses courtisans

La suite après cette publicité

Victor Osimhen est l’une des attractions de ce mercato estival. Il faut dire que nombre de clubs recherchent un numéro 9 d’envergure sur le marché. Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich, le PSG, plus ceux qui perdront leur attaquant pour ces clubs-là justement, voilà qui recherche un nouveau buteur. Cela coûtera cher dans tous les cas. Pour Osimhen, le président de Naples espère atteindre la barre des 180 M€.

Mais il n’a pas encore écarté l’idée d’une prolongation de son buteur nigérian, lié jusqu’en 2025. Une idée loin d’être farfelue puisque l’ancien Lillois ne semble pas prêt à tout pour changer d’air ceté été. « Je n’ai jamais vu une ville aussi folle de football que Naples. Les supporters montrent de l’amour à tous leurs joueurs. Et partout où je vais, je suis respecté. Les enfants m’adorent, beaucoup de gens m’admirent, ils m’idolâtrent en mettant la réplique de mon masque. Cela montre le travail acharné que je leur ai donné et ce que je représente pour eux. Et pour moi, il n’y a pas de meilleur endroit où être que cet endroit », a déclaré Osimhen à Soccernet.ng.

Osimhen est ambitieux

Heureux à Naples, Osimhen s’imagine bien y rester. Seule condition pour lui, continuer à jouer pour des titres. « Je suis tellement fier d’avoir gagné le Scudetto, c’est énorme pour moi. Quel que soit l’honneur qui vient après cela, je l’accueillerai bras ouverts. Et je travaille vraiment dur pour m’en assurer. Le Scudetto est mon premier trophée en tant que pro. Maintenant je suis accro aux trophées maintenant et j’ai hâte que la nouvelle saison arrive », a-t-il poursuivi.

Osimhen privilgiera donc l’endroit qui lui permettra d’empiler les trophées. Naples peut-il y parvenir alors que l’effectif va subir des modifications cet été. Kim Min-Jae est en route vers le Bayern Munich, Lozano pourrait partir, tout comme Demme ou… Osimhen si un club signait un gros chèque. Mais il ne faut visiblement pas s’attendre à un bras de fer entre l’attaquant de 24 ans et son club.