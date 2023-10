Lens - Nantes : les compositions officielles

Les Sang et Or vont-ils enfin relever la tête sur la scène nationale ? Invaincus en C1 après trois journées, les Lensois traînent en bas de classement en Ligue 1 à la 14e place, avec un petit point d’avance sur Metz, barragiste. Mais les hommes de Franck Haise n’ont plus perdu depuis 7 matches désormais toutes compétitions confondues, et viseront un 3e succès en championnat face aux Nantais. Les Canaris, en bonne forme, restent sur 4 succès en 5 journées et sont remontés en 7e position, à portée de tir des places européennes.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Lens se présente avec un XI légèrement remanié suite au nul contre le PSV mercredi (1-1). Aguilar occupera le couloir droit, Thomasson prend la place de Fulgini en soutien de Wahi, et Diouf est associé à Abdul Samed devant la défense. Pour les Nantais, on retrouve la charnière Duverne - Comert, avec Coco côté droit et Merlin à gauche. Castelletto, Chirivella et Moutoussamy devraient être devant la défense, Abline en pointe associé à Mollet et Simon.

Suivez ce match en direct commenté

La suite après cette publicité

Les compositions

Lens : Samba (cap.) - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Diouf, Abdul Samed, Machado - Sotoca, Thomasson - Wahi

Nantes : Lafont - Coco, Comert, Duverne, Merlin - Castelletto, Moutoussamy, Chirivella (cap.) - Mollet, Abline, Simon