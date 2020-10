Liga : Getafe fait sensation et s'offre le FC Barcelone !

Pour ce dernier match de ce samedi en Liga, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Getafe. L’occasion pour les hommes de Ronald Koeman de revenir à hauteur du Real Madrid en tête du championnat après la récente déconvenue des Madrilènes sur leur pelouse un peu plus tôt dans la soirée (0-1). D’autant plus qu’il était important pour les Culés d’entamer une nouvelle série de victoires après le match nul concédé sur leur pelouse lors de la journée précédente contre Séville (1-1), pour également préparer au mieux la réception de Ferencvaros mardi en Ligue des Champions.

Les joueurs de Getafe se devaient eux de sortir la tête de l’eau après s’être vu infliger un cinglant 3-0 par les pensionnaires de la Real Sociedad lors de leur dernier match. Pour ce faire, le club de la banlieue de Madrid optait pour un 4-4-2 assez classique avec notamment Jaime Mata et Cucho Hernandez tous deux associés sur le front de l’attaque. Du côté du Barça, le technicien néerlandais optait pour son traditionnel 4-2-3-1 avec à noter la présence de Neto en lieu et place de Ter Stegen dans les buts. Sergino Dest était également de la partie tout comme les Français Dembélé et Griezmman. Messi et Pedri complétaient eux la ligne offensive catalane.

Jaime Mata crucifie le Barça

Dans ce début de match, les deux équipes s’observaient de part et d’autre. Les locaux effectuaient d’entrée de jeu un gros pressing pour maintenir le bloc des visiteurs à distance. Si le FC Barcelone avait la main mise sur le ballon, ce sont bien les joueurs de Getafe qui se procuraient l’occasion la plus dangereuse de ces vingt premières minutes. Trouvé sur la droite par Hernandez, Maksimovic tentait une reprise de volée à bout portant mais voyait Neto repousser le cuir sans trembler (19e). Une occasion qui entraînait le réveil de la Pulga. Sur l’action qui suit, Lionel Messi bien servi par Sergino Dest, enchaînait d’une lourde frappe qui finissait sa course sur le poteau gauche du portier adverse. Le Barça se montrait de plus en plus dangereux et Griezmann n’était pas loin d’ouvrir le score à la demi-heure de jeu.

Mais comme trop souvent depuis le début de la saison, le Français manquait de lucidité dans le dernier geste et voyait son tir passer au-dessus du but (30e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Dans ce deuxième acte, les Barcelonais revenaient avec de bonnes intentions mais se faisaient surprendre à l’heure de jeu. Auteur d’une faute dans sa surface sur Dakonam, Frenkie de Jong concédait un penalty que ne manquait pas de transformer Jaime Mata d’un contre pied parfait. Les Catalans poussaient pour revenir dans le match mais ce sont bien les locaux qui se procuraient les meilleures opportunités. Cucurella puis Hernandez n’étaient pas loin de creuser l’écart mais manquaient de réussite dans le dernier geste (79e, 84e, 89e). Avec cette défaite, le Barça est à la 7e place au classement. Le vainqueur de la soirée est quant à lui le nouveau dauphin du Real Madrid.