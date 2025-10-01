RB Salzbourg : l’ancienne pépite du PSG, Joane Gadou, brille de mille feux

Être un jeune joueur au Paris Saint-Germain ce n’est jamais évident. Si certains brillent actuellement en équipe première à l’image de Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye, d’autres ont décidé de quitter le club avec plus ou moins de réussite. Si des exemples positifs comme les carrières de Kingsley Coman, Moussa Diaby ou encore Christophe Nkunku existent, d’autres sont en revanche plus négatifs avec les trajectoires d’Adil Aouchiche ou encore Tanguy Nianzou Kouassi. Joane Gadou a lui fait le grand saut. Formé à l’ES Nangis entre 2013 et 2020 avant de terminer le processus au Paris Saint-Germain, il a quitté le club francilien à l’été 2024 contre un chèque de 10 millions d’euros et alors que des discussions se sont tenues pour une prolongation.

Le natif d’Aubervilliers, qui a été champion de France U19, n’a jamais eu l’opportunité de briller en équipe première. Il avait été dans le groupe à trois reprises contre Revel en Coupe de France, Monaco en Ligue 1 et la Real Sociedad en Ligue des Champions, mais n’avait pas fait son entrée sur le terrain. Alors que son contrat aspirant durait jusqu’en juin 2025, il était bloqué derrière Marquinhos et les recrues Lucas Beraldo et Willian Pacho. Une situation qui l’a fait pencher pour un départ du club de la capitale française. Signant un premier contrat professionnel avec Salzbourg jusqu’en juin 2027, il a depuis prolongé jusqu’en juin 2029 et a su se montrer déterminant en Autriche.

Le Bayern Munich est sous le charme

D’abord remplaçant à son arrivée, il est entré dans l’équipe suite aux mauvais résultats du début de saison. Pepijn Lijnders l’a doucement intégré, mais c’est bien son successeur Thomas Letsch qui en a fait un indiscutable. Il a disputé 90 minutes lors des 14 derniers matches de la saison. Avec 25 apparitions avec les Tauraux Ailés pour sa première saison, il formait un duo fiable avec le nouveau joueur de Lens Samson Baidoo. Reparti sur des bonnes bases avec le Danois Jacob Rasmussen en charnière, il a déjà disputé 12 matches et met tout le monde d’accord.

«Jo est impressionnant de maturité. Il a un excellent sens du placement, il est costaud dans les duels et il dégage beaucoup de sérénité. Il a un bel avenir devant lui, c’est évident», avait d’ailleurs récemment déclaré son coach Thomas Letsch. Solide défenseur d’1m95, Joane Gadou se distingue par ses qualités physiques, sa justesse technique, sa vitesse et son anticipation. Des qualités qui n’ont pas manqué de taper dans l’œil du Bayern Munich comme l’avait confirmé le directeur sportif bavarois Christoph Freund au Kronen Zeitung : «nous remarquons qu’il joue très bien. Il apporte une grande stabilité à la défense aux côtés de Sammy Baidoo.»

Le jeune Français entend d’ailleurs suivre les pas d’un patron de l’équipe de France qui s’était révélé à Salzbourg et qui évolue désormais en Bavière : Dayot Upamecano. «Je l’ai toujours apprécié, pour sa façon de jouer, mais aussi pour ses manières. C’est quelqu’un d’humble, et j’apprécie ça. Lors du match amical contre le Bayern, Musti (Mustapha Mesloub, assistant à l’intégration des joueurs ndlr) me l’a présenté. Dayot m’a dit que j’avais fait le bon choix et que j’avais trouvé un bon club. Je dois me donner à fond pour pouvoir faire une belle carrière.» Excellent relanceur et rapidement prometteur comme son idole, Joane Gadou a un bel avenir devant lui.