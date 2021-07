Euro 2020 : l'Espagne a retrouvé le sourire

La suite après cette publicité

C'est un sujet qui avait déjà été évoqué sur notre site depuis le début de l'Euro, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avant le coup d'envoi de la compétition, les Espagnols n'étaient pas vraiment enthousiasmés. La liste de Luis Enrique avait été très critiquée par de nombreux observateurs, tout comme l'attitude souvent perçue comme arrogante et défiante du sélectionneur en conférence de presse avait du mal à passer chez certains. Dans un pays où le sentiment d'appartenance à un club passe souvent avant la sélection, le passé barcelonais de Luis Enrique et l'absence de joueurs du Real Madrid parmi les 24 sélectionnés ont aussi fait polémique. Ce n'est pas un hasard si le premier match face à la Suède a été le match d'ouverture le moins vu en Espagne depuis l'Euro 2008, avec environ 8 millions de téléspectateurs.

Mais très vite, les critiques, les doutes et ce désintérêt général se sont dissipés. La première rencontre face aux Suédois, bien que conclue sur un match nul, avait mis en lumière un groupe soudé, à fond derrière son entraîneur et pratiquant un football plutôt alléchant, ou du moins, qui plaît en Espagne. Tout n'était pas parfait et certains joueurs comme Alvaro Morata étaient encore pris en grippe, mais ce premier duel avait quelque peu réconcilié le pays de Cervantes avec sa sélection. Rebelotte face à la Pologne, puis vient le tournant : ce duel face à la Slovaquie, remporté sur le score de 5-0. Le déclic qui convainc tout le monde de l'autre côté des Pyrénées, avant une nouvelle belle prestation face à la Croatie, une qualification en souffrant un peu plus face aux Suisses et une élimination loin d'être honteuse contre les Italiens.

Un avenir prometteur

Fierté, bravo ou merci sont certains des mots qui reviennent le plus dans les analyses d'après-match des médias ibériques, pourtant habituellement très agressifs, que ce soit à la télévision, la radio ou la presse papier. Tout au long du tournoi, la Roja a ainsi fait preuve d'une certaine force de caractère, à l'image du match face à la Croatie, où les Espagnols ne se sont pas laissés abattre malgré le but gag contre son camp de Pedri, ou même du match face à l'Italie mardi soir, avec une bonne réaction suite à l'ouverture du score italienne. La communication de l'expédition espagnole tout au long du tournoi a aussi été impeccable, et si Luis Enrique en agaçait beaucoup, l'ancien coach du Barça a finalement réussi à se mettre tout le monde dans la poche, affichant un énorme leadership et une confiance totale en ses troupes lors de ses sorties devant les médias. Le contenu des rencontres a été apprécié, et si le jeune barcelonais que l'on vient de citer était déjà plus ou moins connu du grand public, d'autres joueurs comme Dani Olmo, Unai Simon, Eric Garcia ou même Aymeric Laporte ont profité de ce tournoi pour faire des présentations réussies.

En Espagne, on se tourne surtout vers l'avenir. Si cette équipe n'avait que très peu de certitudes avant le début de la compétition, elle s'est trouvée un squelette costaud pour le prochain Mondial, dans 18 mois. Des premières bases solides ont ainsi été posées en vue du tournoi, avec un groupe jeune qui ne devrait que progresser d'ici le grand rendez-vous qatari, en plus d'autres joueurs prometteurs comme Bryan Gil ou Ansu Fati qui n'étaient pas de la partie cet été mais qui ont de grandes chances de l'être s'ils poursuivent leur progression. S'il y a encore beaucoup de défauts à gommer, notamment cette fébrilité dans les deux surfaces, l'Espagne sort plus ou moins grandie de cet Euro et peut regarder l'horizon avec optimisme...