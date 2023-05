PL : Brighton et Manchester City se neutralisent dans un match animé

Match en retard comptant pour la 32e journée de Premier League, le duel entre Brighton (6e) et Manchester City (1re) tenait toutes ses promesses. Si globalement, cette rencontre avait peu d’incidence sur le classement final de la saison, elle offrait toutefois un joli spectacle entre deux des plus belles formations de la saison. Animé, le début de match voyait Phil Foden trouver Erling Braut Haaland dont la tête passait au-dessus du cadre (6e). Dans la foulée, Billy Gilmour lui répondait, mais tombait sur Stefan Ortega (11e). Un vrai combat de boxe entre les deux équipes puisque Danny Welbeck trouvait la barre transversale (20e) quand Erling Braut Haaland s’empalait sur Jason Steele (21e). Peu en réussite, le Norvégien restait altruiste et offrait sur un plateau l’ouverture du score à Phil Foden (1-0, 25e). Puni, Brighton ne baissait pas le pied et trouvait la faille, mais le but de Kaoru Mitoma était refusé pour une main (32e). Ce n’était que partie remise.

Pas attaqué dans l’axe, Julio Enciso décidait de porter sa candidature pour le Prix Puskas avec un missile téléguidé à trente mètres des cages qui se logeait dans la lucarne du pauvre Stefan Ortega (1-1, 38e). Un coup de canon pour les Sky Blues qui craquaient de nouveau avant la pause suite à un service de Kaoru Mitoma pour Danny Welbeck, mais son but était refusé pour hors-jeu (44e). Pas le temps de respirer et Phil Foden agressait la barre transversale de Jason Steele d’une lourde frappe (45e). La seconde période restait aussi animée à l’image d’Evan Ferguson qui poussait Stefan Ortega à la parade (56e) tout comme Kaoru Mitoma aussi dominé par l’ancien portier de l’Arminia Bielefeld (65e). Brighton poussait et Pervis Estupinan frappait de loin et manquait le cadre de peu (76e). Manchester City était malmené et pensait punir son adversaire, mais le but d’Erling Braut Haaland (79e) était refusé puisque ce dernier avait tenu le maillot de Levi Colwill. Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1 loin d’être illogique. Brighton sécurise officiellement sa sixième place et disputera la Ligue Europa lors de la saison prochaine.

