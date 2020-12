Quel avenir pour Islam Slimani ?

8 victoire et 5 défaites. Voici le bilan de Leicester depuis le début de saison en Premier League. Actuellement quatrième au classement, l'équipe entraînée par Brendan Rodgers est l'une des révélations de ce début de saison. Cinquième meilleure attaque du championnat avec 24 buts inscrits, les Foxes ont décidé de se passer d'Islam Slimani. En effet, l'avant-centre de 32 ans n'entre pas dans les plans de son entraîneur depuis quelques mois maintenant.

Cette saison, il ne compte que 19 minutes de jeu lors d'une défaite contre Aston Villa (0-1). Un temps de jeu famélique puisqu'il est devancé dans la hiérarchie par Kelechi Iheanacho, Jamie Vardy ou encore Harvey Barnes. Pourtant, les prestations de l'international algérien ont été plus que convaincantes la saison dernière en Principauté, où il avait été prêté par Leicester. Auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 19 matches, Slimani a épaté et son duo avec Wissam Ben Yedder a très longtemps porté le club du Rocher. Après une première partie de saison compliquée avec les Foxes, le joueur souhaite faire le bon choix.

Islam Slimani a des touches

Libre et disponible pour zéro euro en juin prochain, l'attaquant peut apporter son expérience, mais aussi son envie à son prochain club. Et selon nos informations, ce ne devrait pas être en France. Si, justement, quelques clubs ont suivi son cas, dont l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais l'été dernier ou plus récemment l'AS Saint-Étienne, la complexité du dossier a calmé les ardeurs des formations françaises.

En effet, l'Algérien touche un salaire annuel supérieur à 3 millions d'euros en Angleterre. Une somme colossale et impossible à payer pour la plupart des clubs en Ligue 1. Si le joueur est intéressé par un retour en France, il devra faire un effort conséquent pour baisser son salaire. À 32 ans, le prolifique buteur algérien possède quelques touches dans les pays du Golfe, qui pourraient aisément s'aligner sur ses présentations salariales.