FC Barcelone : les étonnantes justifications mercato de Josep Maria Bartomeu sur les dossiers Mbappé, Dembélé, Coutinho et Griezmann

Josep Maria Bartomeu est bel et bien sorti du silence ! Mis en cause par l’actuelle équipe dirigeante du FC Barcelone, l’ancien président des Culés répond volontiers aux médias afin de donner sa version sur plusieurs sujets. Et après avoir commenté les résultats de l’audit réalisé par l’équipe Laporta et critiqué le départ de Lionel Messi, Bartomeu est cette fois-ci revenu sur des épisodes ayant marqué sa gouvernance.

À commencer par le transfert raté de Kylian Mbappé en 2017. Et si le prodige de Bondy n’a pas été recruté, c’est parce que le profil d’Ousmane Dembélé a été préféré. « Sa signature était sur la table, mais les entraîneurs ont préféré Dembélé parce qu'ils voulaient un joueur qui écarte le jeu », a-t-il déclaré sur Esport3. Un choix qui n’a finalement pas été payant pour le Barça au vu des blessures à répétition du Français. Mais ça, Bartomeu ne le regrette pas.

Bartomeu justifie ses coups manqués

« Certaines recrues n’ont pas répondu aux attentes. Des joueurs qui ont coûté beaucoup d’argent (Dembélé, Coutinho, ndlr), mais ces choses font partie du football. Quand ces deux joueurs ont été recrutés, tout le monde a applaudi ces deux transferts. Coutinho est venu parce qu’Iniesta s’en allait. C’était le meilleur joueur de Premier League. Dembélé est arrivé après le départ de Neymar. Selon les spécialistes, on dit qu’il y a 50% de chances de se tromper et autant de réussir », a-t-il indiqué, avant de conclure sur le cas Griezmann.

« Et quant à Griezmann, les entraîneurs nous l’ont demandé et ont insisté pendant un an. Ils le considéraient comme indispensable, surtout parce que Luis Suarez se blessait beaucoup. C’était un attaquant différent, un crack mondial, un joueur d’équipe. » Mais là encore, le choix de Bartomeu s’est transformé en échec.