Mercato Manchester City : la grosse galère de Pep Guardiola pour sa défense

Manchester City a frappé fort, et rapidement. Très vite cet été, les Citizens ont enrôlé Erling Haaland, Julian Alvarez et Kalvin Phillips. De quoi renforcer l'entrejeu et l'attaque avec des joueurs dont la qualité n'est plus à prouver. En revanche, défensivement, le mercato est plutôt calme, alors que Pep Guardiola souhaite pourtant s'offrir de nouvelles pièces derrière.

Surtout que Zinchenko s'en est allé direction Arsenal, et qu'il y a quelques pépins physiques dans la charnière centrale, à l'image d'Aymeric Laporte, blessé, qui va manquer les premières rencontres de Premier League. Nathan Aké a lui été annoncé proche d'un retour du côté de Chelsea. Vous l'aurez compris, il faut du renfort derrière.

Adieu Cucurella ?

Pour les flancs, Pep Guardiola a un objectif très clair depuis le début du mercato : Marc Cucurella. Le joueur de Brighton, formé à La Masia, a brillé cette saison, et semble tout à fait correspondre à ce que veut le Catalan chez un joueur de couloir : technique, rapide, polyvalent et intelligent avec le cuir. Seulement, les dernières informations en provenance d'Angleterre ne sont pas rassurantes. Comme l'indique The Athletic, Brighton a stoppé les négociations et ne veut pas vendre son joueur. Ils réclament environ 60 millions d'euros pour l'ancien d'Eibar et Getafe, alors que Manchester City n'en a proposé que la moitié pour l'instant.

Et ce alors que le joueur veut partir et débarquer en terres mancuniennes. Ce lundi, le Daily Mail va même jusqu'à dire que Manchester City a laissé tomber Cucurella ! Les Citizens se tournent ainsi vers d'autres pistes, menant à Alejandro Grimaldo (Benfica) et Borna Sosa (Stuttgart) ! Quant à la défense centrale, ça n'avance pas vraiment, puisque Wesley Fofana est jugé trop cher, alors que Jules Koundé, un temps visé, s'en est allé direction Barcelone...