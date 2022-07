Man City : étape importante dans le dossier Marc Cucurella

Marc Cucurella finira t-il par rejoindre Manchester City cet été ? C'est la question que tout le monde se pose en Angleterre, du moins du côté de Brighton et de l'Etihad Stadium. Après le départ d'Oleksandr Zinchenko à Arsenal, Pep Guardiola a reconnu ces dernières heures qu'il souhaiterait si possible recruter un nouveau joueur à ce poste au cours de la fenêtre estivale 2022. Depuis de nombreuses semaines, l'intérêt du Catalan et des Sky Blues pour le latéral espagnol de 24 ans est un secret de polichinelle.

Les deux écuries négocient mais les Seagulls restent inflexibles et réclament environ 59 M€ pour un joueur demeurant sous contrat jusqu'en juin 2026. La première offre de City, jugée bien trop basse (35 M€), a ainsi été refusée par Brighton, qui souhaite même prolonger son n°3. Mundo Deportivo assure de son côté que Marc Cucurella a demandé à sa direction d'être transféré cet été à Man City. Une avancée majeure dans ce dossier qui pourrait bien accélérer les choses dans les prochains jours, à condition que les Cityzens mettent la main à la poche.