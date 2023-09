OGC Nice : l’envol de Marcin Bulka

La suite après cette publicité

Il avait quitté le PSG sur la pointe des pieds. Un club où Marcin Bulka n’a jamais eu sa chance derrière Keylor Navas et Sergio Rico, puis Gianluigi Donnarumma, ou ne l’a jamais saisi, c’est selon. Sa bourde à Lens (1-0) quelques jours seulement après le Final 8 dans une équipe très largement remaniée aura eu raison de son avenir à Paris. Pas grand monde n’aurait alors misé sur lui, notamment après des prêts délicats à Châteauroux (Ligue 2) puis Carthagène (D2 espagnole). Trois ans plus tard, il est pourtant de retour au Parc des Princes dans la peau du gardien numéro un de l’OGC Nice. C’est même une pelouse qui lui réussit puisqu’il s’était qualifié aux tirs au but en 8e de finale de Coupe de France en février 2022.

Le Polonais n’était alors que la doublure de Walter Benitez. L’Argentin parti, il a dû attendre son heure dans l’ombre de Kasper Schmeichel la saison passée. Le Danois n’a jamais convaincu, autant sportivement qu’humainement. Après une saison, il a été libéré. Malgré les rumeurs sur la venue d’un nouveau portier, et même d’Hugo Lloris, c’est bien Marcin Bulka qui fut promu dans la cage niçoise. Depuis, ce choix est largement validé sur ces 4 premières journées. Il n’a encaissé que deux buts mais se sera surtout montré à son avantage comme lors de la première journée contre le LOSC (1-1) avec des arrêts décisifs à la clé.

En balance avec Schmeichel il y a encore un mois

À l’issue de la pré-saison, Francesco Farioli hésitait encore avec Schmeichel avant d’opter pour Bulka, mettant fin de facto l’aventure niçoise de la légende de Leicester. «La réponse se trouve dans le match de ce soir, abondait alors l’entraineur italien après le match contre Lille. Bulka est excellent défensivement et offensivement. Il va beaucoup apporter à l’équipe. Il est courageux avec le ballon et sans le ballon, surtout dans le jeu aérien. C’est évident qu’il pourra nous aider pendant cette saison.» Une déclaration prémonitoire. L’ancien Parisien vient d’être élu joueur du mois par les supporters aiglons.

À 23 ans, il peut enfin s’exprimer comme numéro un. « On connaissait notre chance d’avoir un gardien de but de grande qualité, il faut savoir prendre le risque de le lancer, explique Florent Ghisolfi, le directeur sportif du Gym cette semaine. Développer de jeunes joueurs fait partie de notre projet, Marcin en est un très bon exemple. Et on est dans le mille en termes d’identité : c’est un garçon qui a des valeurs, un travailleur, un guerrier. Le public l’adore et ne s’y trompe pas. Il aime son côté démonstratif, Marcin donne de l’énergie à ses coéquipiers et ses supporters.» Sa récompense est même encore plus importante.

Appelé avec la Pologne

Après ce très bon début de saison, celui qui a été formé en partie à Chelsea a été appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de Pologne en septembre. Désormais 3e gardien de l’équipe nationale derrière Wojciech Szczesny et Bartlomiej Dragowski, il est certes resté sur le banc lors de la victoire contre les Iles Féroé et de la défaite en Albanie, condamnant Fernando Santos, mais c’est une reconnaissance de plus. Marcin Bulka s’apprête donc à retrouver le Parc des Princes ce soir dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1 mais c’est bien un gardien d’une autre envergure auquel auront à faire les attaquants parisiens.