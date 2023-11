OL : l’aveu de faiblesse de Fabio Grosso

Fabio Grosso n’est pas du genre à passer par quatre chemins. L’Italien est plutôt franc au moment d’évoquer son groupe et ses difficultés. Cela a encore été le cas dimanche après le match nul à domicile face à Metz (1-1). Le champion du monde 2006 a commenté la prestation de ses hommes.

«Plus le temps passe, plus ça va être dur. On rentre contractés et on n’arrive pas à montrer les qualités qu’on a, car on a des qualités. On n’est pas une super équipe mais on a des qualités. Mais on a montré parfois des défauts. Je crois en ces joueurs et je veux continuer à travailler. Il y a eu une ambiance extraordinaire. Donc la responsabilité est énorme pour continuer à travailler fort et essayer de sortir de cette situation.» Comment faire ? «Si je le savais, j’aurais déjà trouvé la solution. Pour le moment, on n’arrive pas à la trouver. On a changé plusieurs choses. Mais les résultats ne sont pas encore comme on le veut. Je veux sortir le club de cette situation. On continuera d’essayer pour trouver la bonne solution». Grosso y croit !