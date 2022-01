JT Foot Mercato : Arsenal entame sa révolution !

La suite après cette publicité

Un échange inattendu entre le Barça et la Juve

Sur les petits papiers du FC Barcelone depuis un moment, Álvaro Morata ne devait pas bouger de la Juve cet hiver selon son entraîneur Massimiliano Allegri. Mais depuis la dernière rencontre des Bianconeri en championnat qui a vu la blessure de Federico Chiesa jusqu'à la fin de la saison, les Turinois lui cherchent un remplaçant. La Vieille Dame penserait à Memphis Depay pour pallier l'absence de l'Italien. Un échange serait donc envisageable entre les deux joueurs. Si Morata est partant pour rejoindre les Blaugranas, le Néerlandais pourrait lui aussi être tenté d'aller voir ailleurs. Xavi a récemment envoyé un sacré message à son numéro 9 en annonçant que "nous commençons à récupérer des joueurs et la concurrence débute, la méritocratie. Seul le meilleur jouera, ce n'est pas en fonction de son nom". On le rappel Morata a fait ses débuts professionnels avec le Real Madrid et rejoindrait alors le grand rival. Un départ de Depay serait aussi étonnant car on le rappel, ce dernier a rejoint les Blaugranas il y a seulement 6 mois.

Arsenal s'attend à des changements cet hiver

Parmi les indésirables du club, Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter les Gunners cet hiver. Et toujours dans le secteur offensif du club, Alexandre Lacazette devrait aussi faire ses bagages, le Français étant en fin de contrat cet été. Il faudra donc recruter dans le secteur offensif à Arsenal. Dusan Vlahovic de la Fiorentina reste la priorité de Mikel Arteta, mais le dossier s'annonce compliqué. Ce sont 70 M€ que le club londonien devra débourser pour le Serbe. En cas d'échec sur ce dossier, le Lillois Jonathan David, le Suédois Alexander Isak et l'Anglais Dominic Calvert-Lewin d'Everton font partie des joueurs pistés par le club rouge et blanc.

Deux prolongations pour des internationaux français

Au club depuis 2015, Kingsley Coman a décidé de continuer l'aventure avec le Bayern Munich. Officialisé par le club sur ses réseaux sociaux, le Français prolonge chez les Bavarois jusqu'en 2027 avec une nette revalorisation salariale. Il fait désormais partie des 3 salaires les plus importants du club bavarois. Quant à lui, Nabil Fekir prolonge aussi dans son club, le Betis. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives cette saison, le champion du monde Français prolonge jusqu'en 2026 en Andalousie.