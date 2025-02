Naples : les déclarations fracassantes du directeur sportif sur le départ de Kvaratskhelia au PSG

Naples trône en tête du classement de Serie A, et a enchainé deux victoires contre l’Atalanta et la Juventus avant de partager les points avec l’AS Roma, mais le mois de janvier n’a pourtant pas été si idyllique. La faute au départ inattendu de Khvicha Kvaratskhelia, qui avait été jalousement gardé lors du dernier mercato estival malgré déjà le pressing du PSG. C’est finalement en janvier que le Géorgien a quitté le Napoli, contre un chèque de 70 M€, après avoir demandé à quitter le club.

C’est ce qu’a expliqué le directeur sportif Giovanni Manna, qui avait convoqué une conférence de presse, afin d’expliquer les dessous de ce marché hivernal. Et le clan Kvaratskhelia a clairement été pointé du doigt. « Nous remercions Kvara pour ce qu’il a fait à Naples, ce qu’il a donné à la ville, nous avons essayé de résoudre une situation compliquée en juillet, puis en novembre, décembre, mais nous avons été obligés de le vendre dans cette fenêtre parce que nous avons été contraints, je ne dirais pas victimes de chantage mais presque, de régler cette situation en janvier. Et il fallait le faire, j’ai lu que c’était nécessaire pour le budget, mais ce n’est pas vrai, nous avons discuté d’une prolongation importante jusqu’à 20 jours avant, puis la dynamique du marché et la volonté du joueur nous ont amenés à faire quelque chose de différent », a-t-il lancé.

Garnacho a rendu fou Naples

C’est ce qui fait donc la Une des médias italiens, ce mercredi midi. C’est bien le coup de pression du clan Kvaratskhelia qui a poussé Naples à revoir sa position, alors que les discussions pour une prolongation existaient. Et forcément, Antonio Conte, qui avait répété à son arrivée sur le banc l’été dernier qu’il était hors de question de céder le joueur, n’était pas content. « Nous avons discuté. Nous ne sommes pas contents car nous avons vendu le meilleur. Je ne suis pas content en premier. Mais nous avons un groupe qui a marqué 54 points et qui grandit beaucoup », a rappelé Manna, qui a par la suite évoqué l’échec du recrutement d’un remplaçant au Géorgien.

Sur le cas Garnacho, c’est le salaire de l’Argentin de Manchester United qui a posé problème. « Il nous a plu, nous avons fait une offre très importante. Nous nous sommes rapprochés de leurs demandes. En quittant la Premier League, il voulait être satisfait financièrement, mais nous n’avons probablement pas pensé que ce soit juste envers les joueurs qui font un travail important », a-t-il glissé. Pour Adeyemi, c’est le joueur qui voulait attendre l’été prochain. « Nous avions un projet d’accord avec le Borussia Dortmund. Le footballeur ne voulait pas venir maintenant. Nous n’avons pas voulu insister, car tous les joueurs qui sont arrivés voulaient vraiment venir à Naples ». Naples s’est finalement rabattu sur Noah Okafor, prêté par l’AC Milan.