OM : Marcelino ne veut pas remplacer Guendouzi

Avec la blessure de Geoffrey Kondogbia et la suspension de Pape Gueye, on pouvait penser que le départ de Mattéo Guendouzi était remis en cause. Il n’en est rien et l’international français se rapproche dangereusement de la Lazio Rome. En conférence de presse, Marcelino a expliqué qu’il ne serait pas remplacé s’il partait.