Cristiano Ronaldo, Erling Håland, son avenir au Real Madrid : Karim Benzema lâche ses vérités

Ces dernières semaines, de nombreux attaquants sont annoncés du côté du Real Madrid, de Kylian Mbappé (22 ans, Paris SG) à Erling Håland (20 ans, Borussia Dortmund) en passant par Cristiano Ronaldo (36 ans, Juventus). Qu'en pense Karim Benzema (33 ans), actuel n° 9 merengue, auteur de 20 réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de la saison ? Présent en conférence de presse à la veille du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre l'Atalanta, le Français a bien voulu répondre.

«Toutes ces rumeurs, ça ne me dérange pas. Pour moi, le foot, ce n’est pas que le but. Un joueur doit donner plus que des buts, il doit donner des mouvements, aider l’équipe. Et plus tu aides, plus on te cherche pour marquer. Il faut t’entraîner dur pour marquer quand tu en as l’occasion. Le plus important, c’est d’aider, il n’y a que la victoire qui compte», a-t-il expliqué avant d'évoquer deux cas particuliers. «Håland ? Comment parler d’un joueur qui n’est pas là ? (...) Je suis là depuis très longtemps, on parle souvent d’attaquants ici, de joueurs qui peuvent marquer beaucoup. Ce que je peux dire c’est que c'est un jeune joueur qui met beaucoup de buts dans son équipe. Il doit travailler plus dans son équipe, si un jour il doit venir à Madrid et que le club le veut, il nous rejoindra», s'est-il contenté de répondre, parlant ensuite de son ancien partenaire Cristiano Ronaldo.

Une prolongation ? Pourquoi pas !

«Avec Cristiano, j’ai fait beaucoup ici. On a marqué, on s'est fait des passes décisives. Mais ça fait trois ans, il joue dans une autre équipe maintenant. Je ne suis ni le président, ni le coach. Je ne sais pas si Cristiano est bien à la Juve ou pas. Bien sûr que j’aimerais jouer à nouveau avec lui. Il marquera toujours des buts. Il s’est toujours bien comporté avec moi. Mais je ne suis pas la personne indiquée pour répondre à cette question», a confié l'international tricolore (81 sélections, 27 réalisations).

Satisfait de sa forme et de son travail quotidien, KB9 a également profité des micros tendus pour envoyer un message à Florentino Pérez, son président. «Je veux toujours plus. Je fais toujours plus attention, je m’entraîne toujours plus. Mon âge, 33 ans, ne veut pas dire grand-chose. On peut jouer au haut niveau à cet âge-là, les exemples sont là. Je m’entraîne dur toute la semaine pour être prêt pour les matches. Ce qui me plaît, c’est le haut niveau. Je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe. (...) Mon plan, c'est jour après jour. Je profite de chaque entraînement, de chaque match. Je suis sous contrat jusqu'en 2022. La porte est ouverte, si le président veut me prolonger, je suis à l’écoute. J'ai la chance d’être dans ce club. Je prends soin de moi après chaque entraînement pour être au niveau du Real Madrid. J’attends», a-t-il conclu. À bon entendeur.