PL : Chelsea tombe face à Fulham et perd João Félix

Ce jeudi, il y avait de la Premier League au programme avec un match en retard de la 7e journée et Chelsea, qui se déplaçait sur la pelouse de Fulham. Les Blues, qui pointaient à une décevante 10e place au classement, voulait renouer avec la victoire. Graham Potter profitait de ce match pour titulariser sa dernière recrue João Félix, tout juste arrivé de l’Atlético de Madrid.

Mais encore une fois, Chelsea a été décevant. Mené au score après l’ouverture du score de l’ancien de la maison Willian (1-0, 25e), les coéquipiers Thiago Silva avaient réussi à revenir dans la partie avec l’égalisation de Koulibaly (1-1, 47e). Mais le match a basculé après le tacle trop appuyé de Joao Felix exclu pour son premier match avec Chelsea. En infériorité numérique, Chelsea a fini par craquer et encaisser un nouveau but par Carlos Vinicius (2-1, 73e). Avec cette nouvelle défaite, Chelsea s’enfonce un peu plus et compte désormais 10 points de retard sur le top 4. Il y a urgence.

