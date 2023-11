La stratégie vicieuse du Real Madrid avec Kylian Mbappé

Le Real Madrid et Kylian Mbappé, c’est une histoire d’amour qui n’a pas encore officiellement débuté, mais qui en est déjà à son 893e rebondissement. Il faut dire que depuis le début de sa carrière, l’attaquant de l’équipe de France a toujours été lié au club madrilène. Par deux fois déjà, il aurait pu signer dans son club de "cœur" mais par deux fois, il a choisi le PSG. D’abord pour y signer en 2017 puis pour y prolonger en 2022 alors que tout le monde pensait qu’il allait enfin rejoindre la Liga. Depuis, plusieurs informations ont circulé dans la presse, notamment espagnole.

La star parisienne, qui a refusé par deux fois de rejoindre le grand Real Madrid, allait-elle avoir encore la chance de pouvoir y signer une troisième fois ? Pas vraiment selon les tendances de l’époque qui expliquaient que Florentino Perez et la direction madrilène avaient vu ce refus comme un affront. Après plusieurs rebondissements dans cette affaire, le Real Madrid avait même décidé de sortir du silence il y a peu. «Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG», expliquait ainsi le Real Madrid.

Le Real Madrid fait fuiter des informations

Et ce mercredi, la Cadena Ser dévoilait une information similaire expliquant que le Real Madrid avait même abandonné totalement la piste menant à Kylian Mbappé. Mais à en croire les informations de RMC Sport, ce n’est pas vraiment le cas bien au contraire. Selon le média français, les Merengues se protègent dans ce dossier mais continuent d’avancer sur cette piste. En effet, la Casa Blanca fait délibérément fuiter ce type d’informations pour préserver son image si Kylian Mbappé ne venait encore une fois pas cet été. Le but est de prendre ses distances avec le capitaine des Bleus pour ne pas trop faire espérer les supporters.

Le club aux 14 C1 ne veut pas donner l’impression de courir derrière Kylian Mbappé. L’épisode de sa prolongation n’avait pas été digéré par une bonne partie de la direction madrilène qui s’oppose donc à sa signature. C’est cette même partie qui fait fuiter les informations sur l’impossibilité du Real Madrid à s’aligner sur son salaire notamment. Mais le Real Madrid, par l’intermédiaire de Florentino Pérez, laisse bien la porte ouverte à KM7. Et le club espagnol, à travers cette fuite d’informations à la presse espagnole, fait comprendre au joueur qu’il devra faire un pas en avant de lui-même pour signer au Real Madrid. Le plan des Merengues semble parfait…