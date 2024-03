Espagne, Maroc : Carlo Ancelotti valide le choix de Brahim Diaz

C’est un débat qui a animé la presse espagnole et marocaine ces dernières semaines. Convoité par le Maroc et l’Espagne, Brahim Diaz a finalement fait son choix et a décidé de représenter les Lions de l’Atlas. Malgré une pré-convocation de la Roja, le milieu de 24 ans a décidé de jouer pour le Maroc et figure bien dans la liste de Walid Regragui. Une perte pour l’Espagne mais un choix assumé par le joueur.

Ce vendredi, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a également été interrogé sur le choix de son joueur. Et il a semblé plutôt satisfait de ce choix. «Est ce que l’Espagne a eu tort de le laisser filer ? Aucune idée… pour nous, il est très important et cela peut l’être pour n’importe quelle équipe. Il a choisi où ils le veulent et je considère que le Maroc, qui est une très grande équipe, a bien fait. Brahim leur en donnera encore plus.» L’interessé appréciera.