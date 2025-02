Al-Nassr : les débuts tonitruants de Jhon Duran

«Je suis dans un mode FIFA en train de célébrer avec le meilleur de l’Histoire », écrivait hier Jhon Duran sous la photo Instagram de Cristiano Ronaldo. Un rêve qu’il a décidé de vivre à Al-Nassr en étant acteur, pas victime. À 21 ans, le Colombien aurait pourtant pu viser plus prestigieux. Le PSG, le Bayern Munich, plusieurs gros clubs anglais, mais aussi le Real Madrid, étaient notamment sur ses traces cet hiver.

Il a finalement fait le choix de s’asseoir sur la gloire en Europe, pour prioriser l’aspect lucratif en Arabie saoudite et devenir le deuxième plus gros achat de l’histoire du championnat derrière Neymar (77 M€). Un choix qui peut évidemment s’entendre, au regard des sommes dont il est en question, et qui ne lui interdit pas de revenir un jour sur le Vieux Continent. Mais pour l’heure, l’ancien joueur d’Aston Villa a les yeux uniquement tournés vers son nouveau club. Où ses débuts sont d’ailleurs très prometteurs.

Deux doublés sur ses deux derniers matchs

Après un premier match sans marquer mais remporté largement face à Al-Wasl (4-0), Duran a frappé par quatre fois. D’abord face au Al-Feiha de Chris Smalling (3-0), qu’il avait tourmenté la semaine dernière, puis face à un nom plus un peu plus ronflant hier soir : Al-Ahli. Dans une rencontre peuplée de stars, à l’image de Riyad Mahrez, Galeno, Ivan Toney, Sadio Mané et surtout Cristiano Ronaldo, c’est lui qui a porté sa signature.

Il avait d’abord laissé Edouard Mendy impuissant après un enchaînement express à l’entrée de la surface (32e), mais le clou du spectacle reste évidemment son œuvre en toute fin de rencontre. Alors que son équipe était réduite à 10 après l’expulsion de Simakan, le Colombien a fait le show en s’embarquant dans un rush en solitaire, ponctué par deux grands ponts, et un plat du pied parfait pour ajuster Mendy, encore une fois. Une victoire ô combien importante, qui permet aujourd’hui à Al-Nassr d’entretenir ses espoirs de titre (Al-Nassr est 3e, à 5 points du leader Al-Ittihad). Avec un Duran dans cet état de forme, rien n’interdit d’en rêver.