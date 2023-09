Ligue Europa Conference : Lille s’offre l’Olimpija Ljubljana

Défiant l’Olimpija Ljubljana ce mercredi puisque le Stade Pierre-Mauroy sera utilisé pour la Coupe du monde de rugby, Lille faisait ses débuts européens cet après-midi. Une première journée de Ligue Europa Conference où les Dogues ont vite mis leur emprise sur la rencontre. Jonathan David se procurait rapidement une première possibilité (3e) avant qu’Hakon Haraldsson pousse le gardien à la parade (10e). Actif, Jonathan David touchait le poteau droit slovène (12e). Peu en réussite, le Canadien manquait deux nouvelles possibilités (31e) et (33e). Auteur d’une belle incursion dans la surface, Hakon Haraldsson était bousculé par Agustín Doffo et obtenait un penalty. Jonathan David se chargeait de le transformer (1-0, 43e).

La suite après cette publicité

Menant à la pause, Lille continuait de pousser pour prendre le large. Dominant largement leur sujet, les Lillois ne parvenaient pas pour autant à se mettre à l’abri. Jonathan David se manquait une nouvelle fois (54e) avant que la première possibilité slovène arrive d’Admir Bristric (58e). Quelques minutes plus tard, Mustafa Nukic manquait de peu le cadre (73e) avant que Jorge Silva loupe un coup franc bien placé (80e). Quelques alertes pour Lille qui a su tenir son avantage malgré tout et s’impose 2-0 suite à un but de Yusuf Yazici en fin de match (2-0, 90e +4). Une entame qui n’est pas parfaite, mais qui lance néanmoins l’aventure européenne du LOSC.