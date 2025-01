OM : Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas aimé la prestation de son équipe contre Nice

Après la défaite de Marseille contre Nice (2-0), Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas hésité à fustiger la prestation collective des Olympiens : «C’est quand même difficile d’accepter cette défaite. Nice a joué ses coups. Ils ont été très stables défensivement. Nous avons eu l’occasion de marquer. Mais ce n’est pas acceptable de venir ici et de finir le match à 0-2. On aurait dû marquer».

Avant d’ajouter : «Les buts adverses sont venus un peu trop facilement. J’ai dit il y a une semaine qu’ici à Marseille, on vise le haut, on essaie de gratter le plus haut possible. Mais on a encore besoin de temps pour travailler des choses, pour savoir maîtriser le jeu pendant 90 minutes sans perdre patience, sans stresser. On va y arriver mais il y a encore du chemin à faire». Le message est clair.