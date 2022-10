Montpellier va se renforcer durant le mercato hivernal

Treizième de Ligue 1 après 12 journées et à seulement trois points de la zone rouge, le début de saison du Montpellier HSC semble plutôt compliqué. La direction héraultaise a déjà tenté de faire bouger les choses en mettant à pied son entraîneur Olivier Dall'Oglio, qui connaissait une année civile 2022 pas loin de la catastrophe (20 défaites en 30 matches de championnat), remplacé par le coach de la réserve Romain Pitau, défait par l'Olympique Lyonnais pour sa première sur le banc (1-2, 22 octobre).

La suite après cette publicité

Et pour éviter de poursuivre sa série négative au retour de la trêve Coupe du monde, le MHSC aura pour objectif de renforcer son effectif lors de la prochaine fenêtre des transferts. En effet, selon nos informations, les dirigeants pailladins ont déjà ciblé plusieurs postes pour recruter : en plus d'un milieu de terrain, ils souhaitent renforcer les trois postes de l'attaque (ailiers droit et gauche, avant-centre). Pour le poste de milieu défensif, l'international suisse Edimilson Fernandes (26 ans), déjà pisté l'été dernier, est l'un des objectifs du board sportif afin d'apporter de la concurrence dans l'entrejeu, notamment à Joris Chotard.