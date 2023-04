Manchester City - Bayern Munich : les compositions sont là

La suite après cette publicité

Elle est de retour ! Ce mardi 11 avril, la Ligue des Champions revient avec les quarts de finale. Pour débuter la phase aller, Manchester City reçoit le Bayern Munich pour un choc très intéressant. A domicile, les Sky Blues optent pour un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes dans les cages derrière John Stones, Ruben Dias, Manuel Akanji et Nathan Aké. Le double pivot est assuré par Rodri Hernandez et Ilkay Gündogan. Placé en pointe, Erling Braut Haaland est soutenu par Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Jack Grealish.

De son côté, le Rekordmeister s’articule en 4-2-3-1 avec Yann Sommer officiant comme dernier rempart. Devant lui, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt et Alphonso Davies forment la défense. Joshua Kimmich et Leon Goretzka composent l’entrejeu. Seul en pointe, Serge Gnabry est soutenu par Kingsley Coman, Jamal Musiala et Leroy Sané.

L’incroyable jackpot que voulait offrir le Bayern à Erling Haaland

Les compositions

Manchester City : Ederson - Stones, Dias, Akanji, Aké - Rodri, Gündogan - Bernardo, De Bruyne, Grealish - Haaland

Bayern Munich : Sommer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Gnabry

