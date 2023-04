JT Foot Mercato : la Premier League, lessiveuse de coachs

Durée de vie limitée pour les entraîneurs de Premier League

La suite après cette publicité

12, c’est le nombre de coachs limogés depuis le début de la saison ! Un record à ce stade de la saison qui s’explique évidemment de différentes manières. Un club qui n’atteint pas les objectifs fixés par les propriétaires, des clubs sous la menace d’une relégation. À Chelsea par exemple, les Blues ont connu deux coachs avec Thomas Tuchel limogé en début de saison et plus récemment Graham Potter. À eux deux, ils représentent près de 50 M€ d’indemnités. Une véritable fortune. Dans une autre catégorie, il y a les clubs qui ont décidé de miser sur d’anciennes gloires du football comme Franck Lampard avec Everton ou encore Aston Villa avec Steven Gerrard. Ces deux légendes du football anglais ont été remerciées après de mauvais résultats. Le Français Patrick Vieira a aussi connu le même sort avec Crystal Palace après une terrible série de 12 matchs sans victoires. Un cas d’extrême urgence et Leicester a aussi franchi le pas hier en virant Brendan Rodgers. Les Foxes sont 19e de Premier League. On peut aussi citer le cas Antonio Conte, mais ce cas est différent puisqu’il a été remercié après avoir attaqué publiquement le club. Clairement, la patience est loin d’être le mot d’ordre pour les propriétaires des clubs anglais…

L’ultimatum de Zidane au PSG

L’avenir de Christophe Galtier au PSG est aussi très incertain. Si le quotidien L’Équipe expliquait hier que la direction lui maintenait sa confiance, au moins jusqu’à la fin de saison, le tacticien français pourrait sauter en cas de contre-performance face à l’OGC Nice et le RC Lens, d’après Le Parisien. Le coach de 56 ans est de plus contesté, à tel point que même ses joueurs l’auraient lâché. S’il est encore entraîneur des Rouges et Bleus, c’est uniquement parce que la direction ne trouve pas de successeur digne de ce nom. Enfin si, il y a toujours la piste ZZ, le grand rêve de l’émir du Qatar. Et ce mardi, on en apprend plus sur sa situation. Le Mundo Deportivo explique que c’est sûr, Zidane reprendra du service cet été. Deux options s’offrent à lui : un retour au Real Madrid ou le PSG. Si le Français venait à choisir l’option parisienne, ZZ aurait une condition d’après la presse espagnole : le départ de Neymar ! MD explique que le Brésilien est perçu comme un élément pouvant perturber l’équilibre d’un groupe et que malgré son talent, le Ney n’est pas un joueur assez fiable pour construire un projet avec lui. Une condition sine qua non à son arrivée dans la capitale française.

À lire

Chelsea prépare un stratagème fou pour CR7

Le cas Cancelo divise au Bayern

Le prêt de João Cancelo dans les tout derniers instants du mercato hivernal avait tout du coup de génie. À la recherche d’un renfort dans le couloir droit, le Bayern Munich s’était offert en prêt le Portugais en provenance de Manchester City. Mais son aventure en Bavière ne se passe pas comme prévu. Peu utilisé par Julian Nagelsmann, le joueur de 28 ans ne devrait pas être conservé. Le média allemand Kicker explique que le Bayern Munich ne compte pas lever son option d’achat de 70 M€. Reste à savoir si l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc bavarois peut rebattre les cartes. En tout cas, le tacticien allemand semble heureux de pouvoir compter sur un tel élément. «J’aime Cancelo. J’ai dû jouer contre lui trop souvent. Il a la plus grande qualité individuelle dans la compréhension du jeu, avec son pied gauche, avec son pied droit, ses passes, sa créativité. C’est exceptionnel», a-t-il déclaré en conférence de presse.