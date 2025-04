MU : la déclaration surréaliste de Ruben Amorim

Écrasé sur la pelouse de Newcastle ce dimanche, Manchester United a été ramené sur terre. En effet, les Red Devils ne jouent plus dans la cour des grands. Vivement critiqué, l’entraîneur Ruben Amorim a balayé d’un revers de main les déclarations de ses détracteurs. «Je comprends les critiques, mais je m’en moque, Rien n’est pire que de perdre des matches. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Je ne cherche pas à me défendre ou quoi que ce soit. Il suffit de regarder notre position au classement, tout est dit», a soupiré le manager portugais en conférence de presse après la rencontre.

«Nous devons nous améliorer dans beaucoup d’aspects, et notre position est le reflet de nos performances cette saison. Nous allons analyser le match, mais nous devons nous concentrer sur le prochain. Celui-ci, on ne peut plus le changer. Le prochain est très important pour nous, alors concentrons-nous sur jeudi», a-t-il ensuite appuyé, en visant le quart de finale retour de Ligue Europa face à l’Olympique Lyonnais. 14e de Premier League, les Mancuniens ont de l’avance sur le premier relégable, mais finiront la saison de Premier League dans la pire des situations pour ce club : dans l’anonymat.