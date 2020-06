L'OL cible Nadiem Amiri en cas de départ d'Houssem Aouar !

Ce n'est un secret pour personne. Houssem Aouar est, avec Moussa Dembelé, la plus belle valeur marchande de l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Pur produit du centre de formation de l'OL, le milieu offensif, qui est estimé à 50 M€ par Lyon, a franchi toutes les étapes au sein de son club de toujours pour en devenir l'un des piliers. Mais comme souvent à Lyon, les meilleurs talents sont voués à quitter le cocon lorsqu'ils sont arrivés à maturité. Après la génération Lacazette, Umtiti et Tolisso, c'est sans doute au tour d'Houssem Aouar d'aller exercer ses talents ailleurs.

Le PSG, Manchester City et la Juventus Turin ne sont pas insensibles à ses talents, mais pour l'heure aucun n'est encore réellement passé à l'action. Conscient de la perte que représente celui qui est aux portes de l'Equipe de France, Juninho et Bruno Cheyou sont déjà en train d'étudier des profils capables de prendre la relève du natif de la cité rhodanienne, qui a réalisé une bonne saison que ce soit en Ligue 1 (3 buts et 4 passes décisives en 23 matches) ou en Ligue des Champions (1 but et 3 passes décisives en 5 matches). Selon nos informations, le profil de Nadiem Amiri (23 ans) aurait tapé dans l'oeil du club lyonnais.

Nadiem Amiri, un milieu qui monte en Allemagne

L’international espoir allemand du Bayer Leverkusen est l'une des valeurs montantes de la Bundesliga et surtout du Bayer Leverkusen. Le club allemand, qui compte dans ses rangs de gros talents déjà très convoités tels que Moussa Diaby, Edmond Tapsoba et surtout sa star numéro un Kai Havertz, navigue à la cinquième place du classement de Bundesliga et peut compter également sur Nadiem Amiri au milieu de terrain. Révélé à Hoffenheim, l'international allemand (U19 puis U21) est d'origine afghane. Après quatre saisons passées chez les pros ponctuées de trop nombreuses blessures qui l'ont empêché de donner sa pleine mesure sur la durée, le natif de Ludwigshafen a fait le grand saut pour le Bayer Leverkusen l'an passé contre un chèque de 9 M€. Au Bayer, il a semble-t-il franchi un cap et n'a plus vraiment de problèmes de blessures. Ses performances à Leverkusen, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, lui ont d'ailleurs ouvert les portes de la Nationalmannschaft puisqu'il a connu ses premières sélections (3) durant l'automne dernier.

Droitier tout comme Aouar, Amiri est un joueur plus axial et un peu moins offensif que l'actuel numéro 8 de l'OL. S'il ne s'agit que d'une prise de renseignements de la part de la cellule lyonnaise, il faudra sans doute débourser plus d'une quinzaine de millions d'euros pour espérer rafler ce grand talent allemand. Reste déjà à connaître le futur d'Houssem Aouar. D'autant que vu le contexte actuel et la reprise des différents championnats européens, il faudra sans doute attendre un peu pour en savoir plus sur l'avenir du milieu offensif de l'OL et donc de savoir si l'OL creusera ou pas la piste menant à Nadiem Amiri...