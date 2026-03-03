Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe de France

Lens : Pierre Sage compte toujours entraîner l’OL

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Pierre Sage avec Lens @Maxppp
Lyon Lens

Il était parti dans l’incompréhension totale en janvier 2025. Après une année mémorable de Pierre Sage à Lyon, le technicien a été remercié par John Textor et remplacé dans la foulée par Paulo Fonseca. Dans la lignée de ce licenciement qui avait fait jaser dans le Rhône, le natif de Belley, dans l’Ain, a expliqué qu’il comptait revenir entraîner l’OL un jour.

La suite après cette publicité

Et même s’il réalise une première saison extraordinaire sur le banc de Lens et qu’il s’apprête à retrouver le Groupama Stadium ce jeudi en quarts de finale de Coupe de France, Sage a encore révélé qu’il souhaitait revenir coacher Lyon plus tard dans un entretien accordé à L’Equipe : «je l’ai dit dès le mois de février après m’être fait virer fin janvier. Je pense que ce sera le cas un jour, toujours. J’ai plus d’arguments maintenant que j’en avais au mois de février, en plus (sourire).»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Lens
Lyon
Pierre Sage

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Lens Logo Lens
Lyon Logo Lyon
Pierre Sage Pierre Sage
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier