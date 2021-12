OL-OM : le coup de gueule de Peter Bosz contre les sanctions et le clan marseillais

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict mais l'affaire est loin d'être terminée concernant les incidents ayant émaillé l'Olympico entre l'OL et l'OM, le 21 novembre dernier au Groupama Stadium. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le choc à Lille dimanche (13 heures, J18 de Ligue 1), Peter Bosz en a remis une couche sur les sanctions prononcées à l'encontre des Gones (retrait d'un point et match à rejouer à huis clos).

La suite après cette publicité

« Je suis très déçu, absolument. Ce qui s'est passé, ce n'est pas bien. Mais punir Lyon... ils étaient 60 000 personnes dans le stade. Un fou fait ça (le jet de bouteille sur Dimitri Payet, NDLR), [et on enlève] un point, pour les joueurs, pour moi... je ne comprends pas. Surtout car c'est Marseille qui a refusé de jouer. L'arbitre était très clair, il dit "on va rejouer le match". Et c'est l'OM qui a refusé... maintenant, c'est nous qui sommes punis. C'était un de nos supporters, quelqu'un de Lyon, bien sûr, mais non, je ne comprends pas. Le huis clos ? Là encore, on punit les bonnes personnes qui étaient dans le stade et ce n'est pas comme il faut », a ainsi conclu le coach néerlandais de l'OL. L'OM en prend encore un peu pour son grade, comme la commission de discipline de la LFP.