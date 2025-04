Manchester United-OL : les compositions officielles

Un grand soir d’Europe pour l’OL ? Lyon va défier Manchester United à Old Trafford en quarts de finale retour de la Ligue Europa (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Après le match nul à Décines (2-2), jeudi dernier, les Gones sont toujours en course pour se hisser dans le dernier carré de la compétition mais il faudra bien entendu réaliser un exploit sur la pelouse des Red Devils, qui ne jouent plus que ça dans cette fin de saison.

Pour cette rencontre, les deux entraîneurs ont fait simple. Ils ont reconduit les deux onze du match aller. Côté Paulo Fonseca, Akouokou est encore aligné au milieu avec Veretout. Tolisso aura un rôle plus offensif en début de match avec Almada et Cherki en soutien de Mikautadze, encore préféré à Lacazette. Chez les Anglais, Hojlund est titulaire en attaque au profit de Zirkzee. Casemiro et Ugarte sont reconduits au milieu tandis que le Français Yoro enchaîne derrière.

Les compositions officielles :

Manchester United : Onana - Mazraoui, Maguire, Yoro - Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu - Garnacho, Hojlund, Bruno Fernandes.

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Akouokou, Veretout - Cherki, Almada, Tolisso - Mikautadze.