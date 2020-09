Ligue 1 : quand l'OM allait chercher des Brésiliens au pays

Les clubs à l'accent brésilien sont nombreux en Europe, et le Paris Saint-Germain en est le parfait exemple en France. Depuis plusieurs années, le club de la capitale aime recruter des joueurs qui se sont révélés en Europe ou au Brésil. Mais cet été, c'est son rival l'Olympique de Marseille qui pourrait voir de nouvelles têtes brésiliennes arriver dans son effectif. Depuis quelques jours, les noms de Marcos Paulo (Fluminense) et Luis Henrique (Botafogo) sont associés au club phocéen pour venir renforcer l'attaque. Les Olympiens pourraient donc mettre la main sur au moins une pépite auriverde. Ce qui est assez rare dans l'histoire du club, mais pas une première. Car les années précédentes, notamment au XXIe siècle, la formation du sud de la France a déjà ramené des joueurs en provenance du Brésil sur la Canebière.

Le dernier exemple en date remonte à 2014. Formé à Botafogo, Doria, très attendu car considéré par certains comme une grosse promesse, quitte son club pour signer à l'OM contre environ 5 millions d'euros. Le défenseur, alors âgé de 20 ans, restera alors sous contrat jusqu'en 2018 mais sera prêté à de nombreuses formations (Sao Paulo, Grenade, Malatyaspor). Au final, le natif de São Gonçalo terminera son expérience phocéenne avec 33 matches au compteur pour deux buts. Insuffisant pour laisser une belle empreinte. Et deux ans plus tôt, les Phocéens avaient décidé de miser sur un autre joueur du même poste : Lucas Mendes. Les dirigeants olympiens sont en effet allés chercher le Brésilien à Coritiba en 2012. Parti en 2014 au Qatar, le joueur aujourd'hui âgé de 30 ans a alors enchaîné les matches pendant deux saisons (62 apparitions) sous les ordres d'Élie Baup et José Anigo.

Fernandão, l'un des Brésiliens les plus marquants à l'OM

Mais l'un des Brésiliens qui a le plus marqué à l'OM ces derniers temps, c'est bel et bien Fernandão, qui a porté le maillot du club de 2001 à 2004. Pas très séduisant lors de sa première saison, ce dernier est finalement aligné en tant que meneur de jeu. Une position intéressante dans laquelle il montre de meilleures choses et fait plaisir aux supporters phocéens. Mais après 73 matches, l'avant-centre prend la direction de Toulouse. D'ailleurs, Fernandão devait, en 2001, former un petit duo avec un certain Dill, recruté par l'OM à Goias. Mais après cinq matches, l'élément offensif prend déjà la porte et débarque en Suisse, au Servette de Genève... La raison ? Un nombre de joueurs extra-communautaires trop important (7 contre 5 autorisés) à l'OM et donc des choix pris par la direction.

Les supporters marseillais se souviennent aussi certainement de l'année 2000 à l'accent très brésilien. Sur le banc durant quatre mois, Abel Braga discute avec ses dirigeants, qui lui ramènent Marcelinho et Adriano. Malheureusement, l'attaquant et le milieu offensif ne marquent pas les esprits. Tout avait pourtant bien débuté pour le second avec un superbe but contre Troyes pour sa première apparition, en plus au Vélodrome. Mais les deux hommes ne restent finalement qu'une saison. Enfin, on peut citer Edson, arrivé à l'OM en 1999. Prêté par Recife, le latéral gauche dispute plusieurs rencontres mais n'est pas gardé derrière. La suite de sa carrière ? L'União Leiria au Portugal ou le Legia Varsovie en Pologne notamment. Les Brésiliens recrutés par l'OM au Brésil n'auront pas tous marqué les esprits, vous l'aurez compris. Mais Marcos Paulo ou Luis Henrique vont peut-être connaître un succès différent...

Les autres joueurs recrutés par l'OM au Brésil :

Jairzinho (attaquant) : recruté en 1974 à Batafogo, parti en 1975 à Cruzeiro

Paulo César (attaquant) : recruté en 1974 à Flamengo, parti en 1975 à Fluminense

Jaguaré (gardien) : recruté en 1936 après une aventure au Sporting Portugal, parti en 1939 à l'Académico FC

Les autres Brésiliens passées par l'OM :