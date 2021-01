Chelsea - Wolverhampton : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le nouvel entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a déjà du pain sur la planche, moins de 24 heures après son arrivée sur le banc londonien. En effet, Chelsea affronte Wolverhampton, dans le cadre de la 20e journée de Premier League (match à suivre en direct sur notre live commenté). Pour ce faire, il devrait opter pour un 4-3-3 avec Mendy dans les buts, protégé par un duo Zouma-Silva. Azpilicueta et Chilwell se chargeront des couloirs. Jorginho, Havertz et Mount pourraient bien composer le milieu de terrain.

Enfin, le nouveau coach devrait choisir Ziyech, Pulisic et Werner pour son trio d'attaque. Du côté des Wolves, Patricio gardera les cages, tandis que Semedo, Coady, Boly et Saïss seront certainement alignés en défense. Moutinho se chargera de la récupération, avec Neves et Dendoncker à ses côtés. Traoré et Neto devraient évoluer sur les flancs de l'attaque, tandis que Silva sera seul en pointe.