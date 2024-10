Ligue Europa : soirée catastrophe pour Nice face à Ferencvaros, l’Ajax écrase Qarabag, la Roma se relance

Suite de la Ligue Europa ce jeudi avec la 3e journée. Après une défaite et un match nul, l’OGC Nice espérait lancer véritablement sa campagne européenne sur la pelouse de Ferencvaros, en Hongrie. Pour l’occasion, Franck Haise décidait de miser sur une équipe en 3-4-3. Gaetan Laborde était de retour à la pointe de l’attaque avec Guessand et Diop. Jonathan Clauss et Louchet étaient chargés de s’occuper de l’animation sur les couloirs. Mais les choix tactiques de Haise n’ont pas vraiment payé puisque Ferencvaros a rapidement malmené cette équipe niçoise. Les Hongrois tentaient vite leur chance et Kady ne passait pas loin d’ouvrir le score (9e). En difficulté, Nice ne faisait que courir après le ballon et espérait punir en contre à l’image de Diop (13e). Mais c’est logiquement que Ferencvaros ouvrait la marque.

Le coup franc lointain de Rommens finissait sur la tête de Bombito qui envoyait le cuir dans son propre but. Bulka ne parvenait pas à empêcher la bourde de son défenseur (15e). Le gardien polonais maintenait les siens en vie puisqu’il multipliait les parades décisives (40e, 45e). De quoi permettre à son équipe de revenir avec de meilleures intentions dans le second acte. Mais cela n’a pas été le cas. Malgré du mieux techniquement, les Niçois sont passés à côté de leur match. Mais Ferencvaros n’en profitait pas et manquait de précision à chaque fois dans le dernier geste. L’exclusion de Pablo Rosario en fin de match enterrait définitivement les espoirs des siens. Une soirée manquée de A à Z avec en plus la blessure de Sofiane Diop, encore.

L’Ajax ne tremble pas

Dans les autres matches du jour, la Roma s’est relancée après son début d’exercice européen manqué. Face au Dynamo Kyev, la formation italienne a pris les trois points dans la douleur grâce à Dovbyk. L’Ukrainien a inscrit l’unique but du match sur penalty. De son côté, la Real Sociedad a parfaitement géré sa rencontre face au Maccabi Tel Aviv (2-0). Pacheco et Gomez ont notamment trouvé la faille dans cette rencontre et permettent aux Basques d’obtenir leur première victoire de cette saison européenne.

Dans le haut de tableau, l’Ajax Amsterdam a obtenu une nouvelle victoire et prend provisoirement la tête du classement général. La formation néerlandaise a été sans pitié face à Qarabag dans un déplacement périlleux en Azerbaidjan (3-0). Les Ajacides ont été bien aidés par le rouge de Qarabag dès la 15e minute. Cela a notamment permis à Taylor, Weghorst ou encore Akpom de trouver la faille. De son côté, Francfort a lutté face à la petite équipe lettone du RFS (1-0). Il a fallu attendre la fin de match pour voir Hugo Larsson bien servi par Marmoush pour offrir la 3e place juste devant Midtjylland qui a pris le meilleur sur l’Union Saint-Gilloise.

