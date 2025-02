Les raisons de la nomination de Jérémy Stinat pour Auxerre - OM

La lourde défaite de Marseille à Auxerre (0-3) samedi dernier semble être passée au second plan. Un seul mot revient en boucle depuis la rencontre : l’arbitrage, après l’incroyable pétage de plombs de Pablo Longoria, qui lui a valu 15 matchs de suspension. Si la réaction du président phocéen a largement défrayé la chronique, le club marseillais était déjà en colère au moment de la désignation de l’arbitre de la partie : Jérémy Stinat, qui avait été impliqué dans l’expulsion de Medhi Benatia lors du 16e de finale de Coupe de France entre l’OM et Lille; le 14 janvier dernier. Pourtant, l’arbitre aux 111 matchs de Ligue 1 était totalement légitime à officier lors de cette rencontre.

La suite après cette publicité

L’Équipe explique que la désignation d’un arbitre se fait en fonction de nombreux critères : le fait qu’il ne dirige pas une équipe de la même Ligue, cela va de soi, mais également la fréquence de désignation sur un club, l’enjeu, l’expérience, la dynamique de performance, les impondérables, la programmation télé, le calendrier des uns et des autres, ainsi que l’historique entre l’arbitre et les deux équipes concernées. Si l’OM a grincé des dents lorsque Jérémy Stinat a été désigné pour arbitrer leur match contre Auxerre, il était tout à fait justifié de le choisir, puisque Éric Wattellier et Benoît Bastien étaient assignés à d’autres gros matchs, tandis que Jérôme Brisard, François Letexier et Clément Turpin avaient arbitré en Coupe d’Europe la même semaine, et ne pouvaient pas de nouveau chausser les crampons dès samedi. Concernant le fait qu’un arbitre ne peut officier lors de rencontres trop rapprochées d’une même équipe, le seul et unique match de Marseille arbitré par Jérémy Stinat cette saison était un 32e de finale de Coupe de France contre l’ASSE, le 22 décembre dernier. Tout était donc dans les clous.