OM : les très lourdes conséquences de la sanction de Pablo Longoria

Auditionné ce mercredi par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), Pablo Longoria a été fixé sur son sort. Le patron de l’OM ne se faisait certainement pas d’illusions après ses propos polémiques tenus à l’égard de l’arbitrage français, samedi, lorsqu’il avait mentionné et même répété le terme de “corruption” au sortir d’une défaite de l’OM face à Auxerre (3-0). Des propos lourds de conséquences, puisque le président marseillais a été suspendu 15 matches fermes (Fabrizio Ravanelli a été suspendu 3 matches, ndlr). La commission de discipline de la LFP a justifié cette décision en trois points essentiels : la rareté des propos, la gravité des propos et l’historique de Longoria, qui avait déjà été sanctionné auparavant cette saison.

Cette sanction est à la hauteur de son dérapage diront certains, quand d’autres parleront de clémence ou de sévérité. Quoi qu’il en soit, son club a pris acte de cette décision, même s’il aurait été surprenant de le voir la contester. Ces derniers jours, tous les acteurs du football français avaient d’ailleurs condamné les mots de l’Asturien : des instances aux médias, en passant par la Ministre des Sports, ou encore par les patrons de clubs de L1. Même Longoria, hier, semblait accepter son sort, quand bien même il restait flou pour beaucoup de monde.

Il va déjà devoir renoncer à un Conseil d’administration de la Ligue ce jeudi

Concrètement, dès ce week-end lors de OM - Nantes, une rencontre qui sera dirigée par Stéphanie Frappart, l’une des 111 arbitres à porter plainte contre lui, Longoria devra prendre ses distances. Il pourra s’installer en tribune présidentielle, mais il lui sera impossible d’accéder au terrain, au couloir des vestiaires, ni même à l’espace réservé aux arbitres. À l’heure où ses collaborateurs Medhi Benatia et Fabrizio Ravanelli sont également suspendus, l’OM devra se trouver un nouveau porte-parole pour faire porter sa voix si nécessaire.

Mais ce n’est pas tout. Malgré son statut de membre, l’Espagnol ne pourra pas siéger au Conseil d’Administration de la LFP, lui qui endosse aussi une casquette de vice-président de la LFP. Cette sanction tombe mal dans la mesure où un CA est prévu ce jeudi même. Le brûlant sujet des droits TV et le litige avec DAZN seront évidemment à l’ordre du jour, alors qu’une action judiciaire est en cours entre l’instance et la plateforme britannique, qui n’a réglé que 35 M€ sur les 70 de sa facture de février. Encore une fois, Pablo Longoria devra suivre ça de loin, avec sans doute quelques regrets de ne pas pouvoir contribuer aux avancées du dossier, qui le concernent lui et son club, plus que jamais…