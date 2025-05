Ligue des Champions : l’Inter Milan envoie un sacré message au PSG avant la grande finale !

Le match d’une vie. Ce samedi soir, sur la pelouse de l’Allianz Arena à Munich, l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain croiseront le fer avec une ambition commune : remporter la Ligue des Champions. Finaliste en 2023 mais tombé contre Manchester City, le club intériste pourrait d’ailleurs glaner sa quatrième coupe aux grandes oreilles après 1964, 1965 et 2010. De son côté, le PSG aura lieu à coeur d’écrire la plus belle page de son histoire en soulevant pour la première fois ce trophée ô combien prestigieux. Une mission qui s’annonce toutefois plus que périlleuse, qui plus est au regard de la motivation affichée dans le camp italien.

La suite après cette publicité

Barella et Martinez mettent l’accent sur le collectif !

«Nous sommes prêts, motivés, dans les starting-blocks, nous avons beaucoup de respect pour le PSG mais nous allons faire de notre mieux, nous méritons de remporter cette finale après la saison que nous venons de faire», a rapidement rappelé Nicolo Barella, ce vendredi, en conférence de presse avant de mettre l’accent sur la force principale des Nerazzurri. «Le milieu de terrain du PSG est très fort, comme toute l’équipe du Paris Saint-Germain. Nous savons que notre milieu est le cœur de l’équipe. Notre force réside dans l’unité, le fait que nous soyons tous unis, pas seulement la défense et le milieu de terrain, mais que nous formions une véritable équipe. Nous l’avons démontré contre Barcelone. Et sans une véritable cohésion, impossible de gagner contre des adversaires comme le Barça. Nous essaierons de montrer demain de quoi nous sommes capables collectivement».

Plus que jamais soudés, les Intéristes comptent donc s’appuyer sur leur collectif et leur force de caractère pour renverser les troupes parisiennes. Un discours partagé par Lautaro Martinez, longtemps incertain mais qui devrait finalement bien débuter cette finale. «Nous sommes une équipe, nous sommes unis, nous avons grandi ensemble, nous avons joué de grandes équipes, dans des grands stades, nous avons mis fin à des séries incroyables d’autres équipes qui n’avaient plus perdu dans leur stade depuis longtemps, nous avons la tête dans le guidon, nous avons prouvé que nous méritions d’être à cette place aujourd’hui et maintenant nous espérons que ça tourne à notre avantage». Relancé, l’attaquant argentin de l’Inter a par ailleurs rappelé l’importance des détails dans ce type de rendez-vous, qui plus est après la finale perdue face aux Skyblues en 2023.

La suite après cette publicité

Oublier l’échec de 2023

«Je suis capitaine et j’ai plus de responsabilités. Je dis toujours que tous les matchs doivent être une finale pour nous. Celui qui gagne remplit l’objectif suprême. L’important, c’est qu’on fasse ce qui nous a mené jusque-là. C’est le plus important. On a un adversaire que nous respectons, mais avec nos armes, nous pouvons lui faire du mal. Il faut jouer le match parfait, soigner les détails. C’est le dernier match, c’est la finale ! Celui qui gagne remporte le trophée. Il faut tenter de préparer le match de la meilleure des manières et être centré sur l’essentiel». Une détermination qui ne manquait d’ailleurs pas dans le discours tenu par Simone Inzaghi. Présent aux côtés de ses deux protégés, le coach italien de 49 ans a ainsi conclu ce point presse avec un message tout aussi tranchant.

«Tout le monde est disponible, nous avons disputé 59 matches cette saison et je n’ai eu que 3 fois mon effectif au complet donc je suis ravi de me retrouver dans cette position, ça me laisse l’embarras du choix», a tout d’abord rappelé le technicien transalpin avant de s’appuyer sur l’histoire du club pour appréhender ce nouveau choc au sommet. «Nous savons que le match de demain est très important. Nous savons que ce sera très différent si nous gagnons ou non. Malheureusement, notre expérience en Ligue des champions n’a pas toujours été fructueuse. Je suis pleinement conscient des hauts et des bas du football. Mais mon dernier espoir pour demain est de rendre ce que les supporters nous ont donné et d’apporter ce bonheur aux supporters. Ils sont venus à l’entraînement hier, et il ne faut pas oublier leur soutien».

La suite après cette publicité

L’Inter veut la possession !

Pour conclure, celui qui a assuré que la préparation de l’Inter avait changé par rapport à la finale perdue contre City a finalement livré quelques clés de ce match. «Il faudra être calme demain. On sait exactement comment se préparer pour ces matchs. On a des champions du monde et d’Europe. On sait comment se préparer. C’est comme une finale de Coupe du monde. On sait comment la jouer de la meilleure façon possible. Le match de demain s’annonce clairement très serré», notait en ce sens Inzaghi. Outre l’aspect psychologique, ce dernier a surtout voulu rappeler les hautes ambitions des Intéristes avant de défier les ouailles de Luis Enrique.

«Si je réfléchis à notre stratégie offensive, un entraîneur essaie toujours d’anticiper les éventualités pour chaque match. Nous connaissons l’adversaire, c’est la meilleure équipe européenne, en termes de possession et de qualité, mais nous sommes aussi parmi les meilleures équipes européennes en termes de possession. Nous allons essayer de faire circuler le ballon avec précision et de conserver la possession pour ne pas leur donner le ballon. Nous savons que le PSG est une équipe de haut niveau». Reste désormais à savoir qui prendra le meilleur dans ce choc des titans mais une chose est sûre, l’Inter a bien l’intention de jouer sa carte à fond. Le PSG est prévenu.