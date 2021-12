LOSC : José Fonte annonce la couleur pour le mercato d’hiver

Le LOSC vit une première partie de saison contrastée. 11es de Ligue 1, à six points du podium, les Dogues ont fini premiers de leur poule en Ligue des Champions et verront donc les huitièmes de finale, où ils affronteront le tenant du titre, Chelsea. José Fonte avait récemment déclaré qu’il s’attendait à voir «arriver un grand joueur» l’été dernier, chose qu’il a réitérée dans une interview accordée à L’Équipe.

Il aimerait également que son coéquipier, Jonathan Ikoné, continue la saison avec Lille, lui qui se rapproche de la Fiorentina d’après nos informations. Mais cela sera «sa décision et celle du club», comme l’a confié Fonte. Le Portugais espère des renforts de qualité lors du mercato hivernal, afin de continuer leur remontée au classement et pourquoi pas titiller les Blues en Ligue des Champions : «on a une possibilité d’être plus forts, même avec un ou deux départs. Le plus important sera de faire venir des remplaçants de qualité. Pour un joueur, le mercato est dur à gérer. Au président de nous donner une équipe compétitive.»