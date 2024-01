Atalanta : le Torino négocie pour rompre le prêt de Brandon Soppy

Alors qu’il avait été au cœur de longues semaines de négociations entre le Torino et l’Atalanta, lors du deal XXL impliquant également Duvan Zapata, le latéral français, Brandon Soppy (21 ans), n’a pas du tout convaincu l’entraîneur croate, Ivan Juric, sur cette première partie de saison, au point où la direction piémontaise cherche un moyen de rompre le prêt depuis plusieurs semaines. En effet, selon nos informations, les Granata et la Dea discutent d’une solution pour contenter toutes les parties sur ce dernier virage du mercato. Le natif d’Aubervilliers souhaite également quitter le Piémont où il bénéficie de très peu de temps de jeu et reste tenté par une aventure anglaise.

D’après nos indiscrétions, l’Atalanta acceptera de rompre le prêt à l’unique condition de trouver un nouveau club où envoyer Brandon Soppy en prêt pour 6 mois. Les clubs anglais de Fulham et de Notthingham Forest ont manifesté un intérêt pour l’ancien joueur de l’Udinese. Les dernières heures risquent en tout cas d’être mouvementées entre l’Atalanta et le Torino, alors que les Granata visent le Néerlandais Mitchell Bakker, l’Allemand Derrick Kohn et le Brésilien Cuiabano pour remplacer Soppy. Et selon la Sky Italia, des sirènes allemandes, notamment de Schalke 04, se font ressentir ces dernières heures.